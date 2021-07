Calciomercato Roma: trattative per il rinnovo di Pellegrini al via dalla prossima settimana. Posticipate a settembre le questioni Mancini, Cristante e Veretout

Mercato in entrata e in uscita, ma non solo: a Trigoria Tiago Pinto lavora anche ai rinnovi di contratto. Secondo la versione online del quotidiano sportivo dalla prossima settimana si avvieranno i lavori per il prolungamento di Lorenzo Pellegrini. Priorità assoluta alla firma di un nuovo accordo con la Roma da parte del numero 7, da considerarsi una vera e propria eccezione rispetto ai compagni di squadra: il General Manager giallorosso avrebbe persino richiesto agli agenti di Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Jordan Veretout, oltre che a quelli di Darboe e Villar, di rinviare i discorsi per i rispettivi prolungamenti di contratto a settembre.

(corrieredellosport.it)

