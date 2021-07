Calciomercato Roma, sulla fascia sinistra può tornare Emerson. Bensebaini l'alternativa

Sono molti i nomi in ballo per l'esterno sinistro. Ieri c'è stato un nuovo contatto con il Chelsea non solo per Marcos Alonso, ma anche, se non soprattutto, per Emerson Palmieri.

L'ex giallorosso, per quello che ha fatto capire il club di Roman Abramovich, è più in vendita dello spagnolo. La Roma sa che il Chelsea ha chiesto al Napoli 16 milioni di euro, richiesta ritenuta esagerata da De Laurentiis. Dello stesso avviso i giallorossi che, però, sono convinti che un possibile inserimento nella trattativa di Florenzi potrebbe essere il nome giusto per sbloccare l'affare.

L'altro nome che circola è quello di Ramy Bensebaini. La Roma ha provato a chiedere l'algerino in prestito con diritto di riscatto dopo dodici mesi, ma la risposta del Borussia M'Gladbach è stata negativa. Il prezzo del cartellino, invece, è superiore ai 25 milioni di euro.

(Il Romanista - P. Torri)

