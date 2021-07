Calciomercato, il Chelsea offre Zouma e soldi per Mancini

IL ROMANISTA (P. TORRI) - La Roma è in cerca di cash. Attraverso le cessioni, ovviamente. Che servono non soltanto a ridimensionare il monte ingaggi, ma anche a supportare il mercato in entrata (...). Da qualche giorno circola pericolosamente la voce che il Chelsea vuole Gianluca Mancini. E In Inghilterra dicono che, per averlo, avrebbe offerto Zouma più soldi. Cioè un centrale per un centrale, ruolo per il quale gli spifferi di mercato fanno sapere che la Roma sarebbe interessata a Vestergaard (Southampton) e Hinteregger (Eintracht Francoforte), nomi che a Trigoria non trovano conferma. (...)

