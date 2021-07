Biglietti As Roma: prelazione ai vecchi abbonati per la stagione '21/'22. Capienza al 25%, ma il Green Pass può cambiare le cose

Novità sulla gestione dei biglietti per assistere alle partite della Roma direttamente dagli spalti dello Stadio Olimpico a partire dalla prossima stagione. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna del quotidiano, il club giallorosso darà priorità ai vecchi abbonati per quanto riguarda la vendita dei titoli d'accesso allo stadio. Allo stato attuale l'afflusso di tifosi concesso è del 25% rispetto alla capienza dell'impianto - circa 20.000 spettatori, dunque, all'Olimpico -, ma la società conta di poter migliorare questa percentuale: la possibilità è infatti che con tifosi dotati di Green Pass il limite possa essere alzato.

(La Repubblica)