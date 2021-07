Barella, Locatelli, Chiesa. E adesso chiamateli generazione Qatar

Dopo il magnifico viaggio al termine della notte di Wembley, sale caldissimo in cielo il sole dei campionati mondiali di calcio del Qatar alla fine di novembre del 2022. Che Italia vedremo in Qatar? Intanto bisognerà qualificarsi, poi va analizzata la rosa e la Nazionale cambierà molto. Ad esempio la difesa e l'attacco. Bonucci e Chiellini hanno 34 e quasi 37 anni ed ecco quindi Bastoni che potrebbe e potrà diventare l'erede di Chiellini. Con ogni probabilità Gianluca Mancini e Biraghi rientreranno nelle liste degli eletti.

Il ct Mancini seguirà con attenzione i progressi di Kean e di Raspadori, come pure di Politano e Grifo, senza dimenticare Cutrone e Scamacca. E poi Nicolò Zaniolo: il romanista potenzialmente è un grande campione e, non marginalmente, il miglior calciatore del nostro Paese. Se guarirà bene dall'infortunio, se giocherà una buona stagione nella Roma di Mourinho, se riuscirà a fare una vita più da atleta che da 22enne, allora non solo sarà convocato (senza dubbio alcuno) per i Mondiali ma sarà proprio un titolare sicuro dell'Italia. Chiesa e Bernardeschi, poi, avranno un anno ancora per affinare i tratti tecnici e tattici. Sul versante del centrocampo l'Italia ha già una nidiata di giocatori giovani.

(Il Messaggero)