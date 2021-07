Ballottaggio tra Emerson e Biraghi

Mourinho insieme a Tiago Pinto ha chiamato Spinazzola, l’ha rincuorato, gli ha detto che lo aspetterà e di pensare solamente a tornare più forte di prima. È chiaro però che la Roma dovrà cercare un esterno sinistro, non bastando su quella fascia Calafiori. Tra i vari nomi nella lista del club di Trigoria, c’è quello di un ex: Emerson Palmieri. Per l’attuale giocatore del Chelsea (20 milioni il cartellino, 3 milioni a stagione l’ingaggio) si tratterebbe di un ritorno in giallorosso piuttosto complicato, visto che la Roma ha la concorrenza di molti altri club (tra cui Napoli e Inter). C’è poi Marcos Alonso, trentenne spagnolo, sempre del Chelsea, ma più prendibile perché considerato un esubero. Piace anche Cristiano Biraghi, terzino della Firorentina, costa intorno ai dieci milioni ed è seguito da tempo dai giallorossi. Senza dimenticare che rientrerà Florenzi, reduce dal prestito al Psg, e capace di giocare su entrambe le fasce. Una soluzione d’emergenza, che però per il momento non sembra esser presa in considerazione . La squadra intanto si radunerà martedì, raggiungendo i giocatori che hanno anticipato il rientro dalle vacanze e da qualche giorno sono al lavoro. Mou verrà presentato alla stampa al termine della prossima settimana, quando sarà cominciata la prima parte di ritiro estivo a Trigoria. A fine mese, la squadra si trasferirà una settimana in Portogallo, nell’Algarve.

(La Repubblica)