Bagarre, Eurnova risponde al Comune

Nella giornata di martedì l'Assemblea capitolina si riunirà per votare, tra le altre cose, la delibera per l'annullamento del pubblico interesse in merito al progetto dello stadio di Tor di Valle. La sindaca Virginia Raggi però deve guardarsi sia dai suoi consiglieri, non avendo più una netta maggioranza, sia da Eurnova, che ha risposto nei giorni scorsi ad alcune parole poco gradite del primo cittadino romano. A rispondere è stata Flavia Parnasi, reggente della società. «L’area - si legge nella nota - è libera da qualunque vincolo che ne possa ostacolare la realizzazione dello stadio e dell’intero progetto edificatorio che, solo pochi mesi fa, la Sindaca riconosceva essere di enorme importanza per il rilancio della Città e nell’interesse dellacollettività. E' evidente che il pregiudizio che si produrrà a carico della società proponente dovrà essere indennizzato e risarcito. Così come è evidente che di tale danno si saranno resi responsabili gli amministratori che tale revoca abbiano deliberato».

(Il Romanista)