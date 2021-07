Azzurri infiniti: anche il Belgio deve arrendersi. Ora a Wembley c'è la Spagna

Abbiamo battuto il Belgio, numero uno del ranking mondiale, siamo tra le prime quattro d’Europa, noi che non eravamo nelle 32 dell’ultimo Mondiale. Torniamo nel tempio di Wembley per giocarci la semifinale con la Spagna, storica regina del palleggio che nella finale del 2012 ce ne diede 4. Abbiamo sofferto solo nel finale, perché abbiamo perso giocatori importanti (Verratti, Spinazzola). Ma abbiamo dimostrato di saperlo fare. Lode per un monumentale Chiellini che ha cancellato il temuto Lukaku, per Verratti, Jorginho, Barella, Insigne e Spinazzola che, purtroppo, nel finale, ha dovuto uscire in lacrime, l’unico dolore della serata.

(Gasport)