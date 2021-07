Ascolti alle stelle: 20 milioni. E la Raggi domenica sera vuole aprire l'Olimpico

Il giorno dopo la vittoria è tutto un festeggiare la ritrovata finale: piovono i tweet istituzionali; il Consiglio Nazionale del Coni accoglie il presidente Figc Gravina con una standing ovation; Giovanni Malagò definisce gli azzurri «gruppo vero, fantastico in una partita difficilissima». I social sono ancora in estasi. Poi ci sono gli ascolti tv, che hanno fatto registrare l'ennesimo boom: sommando i dati di Rai e Sky sono stati 19 milioni e 822 mila gli spettatori hanno seguito la sfida Italia-Spagna, con uno share complessivo del 76,9%. Ma è già tempo di guardare avanti e il futuro adesso è soltanto la finale di domenica alle 21 a Wembley. Ieri la sindaca di Roma Virginia Raggi ha lanciato la sua suggestiva proposta: «Sono in contatto con il prefetto perché stiamo valutando se aprire lo Stadio Olimpico per vedere la finale dell’Europeo». Non è un progetto semplice, visti i vincoli per la pandemia, ma si sta comunque valutando con moderato ottimismo la fattibilità, da Roma Capitale alla Prefettura, dall’Uefa (che ha ancora l’impianto sotto contratto come tutti quelli che ospitano il torneo) fino ovviamente a Sport e Salute, proprietaria dell’Olimpico. Ci sono da risolvere le questioni legate al ticketing (gratuito, ma i biglietti vanno comunque prenotati e i posti definiti per rispettare il distanziamento).

(gasport)