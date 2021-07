Arsenal inflessibile, Xhaka si complica. L’alternativa è il danese Delaney

Se Granit Xhaka ha già un accordo con la Roma, lo stesso non può dirsi dell'Arsenal: i due club non hanno contatti da qualche giorno e i Gunners non vogliono scendere dalla richiesta di 20 milioni di euro per il cartellino dello svizzero. I giallorossi, per ora, non colmano la forbice di circa 5 milioni di euro che c'è con il club londinese, che rilancia preparando l'offerta di rinnovo per il giocatore, almeno secondo quanto riferisce The Athletic.

Quello dell'Arsenal sembra in realtà un tentativo di forzare la mano con la Roma, e la sensazione è che i giallorossi dovranno uscire allo scoperto e alzare ancora l'offerta per arrivare alla fatidica fumata bianca.

Intanto però, a Trigoria ci si cautela e nelle ultime ore il piano B sembra avere un nome ed un cognome: si tratta di Thomas Delaney, centrocampista classe '91 del Borussia Dortmund, contratto in scadenza il 30 giugno 2022.

(corsera)