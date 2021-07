Arriva Mou: lo Special One oggi si prende la Roma

A 59 giorni dal suo annuncio, Josè Mourinho sbarca a Roma. Lo Special One atterrerà a Ciampino intorno alle 14 per poi recarsi immediatamente a Trigoria, dove ad attenderlo ci sarà Dan Friedkin. E se il club attende ancora una risposta della Asl sulla possibilità di consentire a Mourinho di spostarsi sul tragitto casa-lavoro - risposta che dovrebbe arrivare stamattina - al Fulvio Bernardini tutto è stato preparato per l'eventualità di una quarantena del nuovo tecnico proprio all'interno del centro sportivo. Intanto la presentazione dovrà slittare rispetto alla data del 5 luglio stabilita inizialmente - sindaca Raggi irritata per la mancata presentazione di un programma preciso da parte del club -.

Non è escluso, poi, un piccolo bagno di folla - anche se a distanza - proprio a Trigoria: i tifosi potrebbero voler manifestare il proprio affetto fin da subito al nuovo allenatore, che poi si tufferà nel lavoro.

(gasport)