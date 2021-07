Anche Calafiori vuole avere una chance da Mourinho

È stato uno dei primi giocatori su cui ha messo gli occhi Mourinho, ne ha parlato in conferenza, dandogli prima una carezza, poi uno stimolo a fare sempre di più («È un giovane in cui crediamo, ma deve lavorare molto»). Insomma, la stagione di Riccardo Calafiori sarà una di quelle in cui sei destinato a imparare tanto. Nel frattempo, dopo l’infortunio di Spinazzola e in attesa dell’acquisto di un altro terzino sinistro, il titolare del ruolo è proprio lui. E giovedì, nel test contro il Montecatini, magari Calafiori ne approfitterà per dimostrare a Mourinho di poter contare sul suo apporto.

(gasport)