In attesa che inizi il nuovo campionato di Serie A, le società si stanno predisponendo per vaccinare i propri giocatori ed evitare il rischio di contagi all'interno del gruppo squadra. Ci sarebbero però dei problemi all'interno della Lazio, visto che alcuni giocatori si sarebbero rifiutati di sottoporsi al vaccino. Lo staff della Lazio dichiara: "Non sono obbligati ma cercheremo di convincerli a farsi vaccinare per affrontare il campionato in piena sicurezza".

(La Repubblica)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE