6 milioni dalla Fifa per il ko di Spinazzola

Come per il caso di Eriksen e l'Inter, anche la Roma avrà un congruo risarcimento danni per l'infortunio subito in nazionale da Leonardo Spinazzola. Sarà la Fifa, massimo organismo politico internazionale del calcio, a provvedere al pagamento di una somma quantificata in 6 milioni di euro, per il solo infortunio. Le spese di riabilitazione e post operazione saranno tutte a carico della Federcalcio italiana.

Il Comitato Esecutivo della Fifa ha approvato, già dalla stagione sportiva 2012/2013, una serie di integrazioni al Regolamento per lo Status dei calciatori in forza dei quali «qualora un calciatore professionista che partecipa ad una partita di calcio a undici subisca un infortunio a causa di un incidente durante il periodo del proprio rilascio per una partita internazionale "A" e, a seguito di tale infortunio, risulti temporaneamente totalmente inabile, la società presso la quale tale calciatore è tesserato verrà risarcita dalla FIFA». Lo prevede, al punto 2, una specifica normativa definita "FIFA Club Protection Programme", che riconosce e fornisce una indennità alle società nel caso in cui un tesserato dovesse infortunarsi con la propria nazionale o sottoporsi ad uno stop di almeno 28 giorni consecutivi. Oltretutto, il club di appartenenza del calciatore infortunato è anche titolare di una polizza assicurativa sottoscritta per proprio conto dalla stessa Fifa che copre anche il pagamento dello stipendio del calciatore nel momento in cui lo stesso non può svolgere attività sportiva (o meglio lavorativa), istituto appunto definito «club salary protection».

