Zaniolo a Trigoria precede la squadra. Mou sbarca in città

Quella attuale è la settimana dello sbarco di José Mourinho nella capitale e del ritorno anticipato, rispetto a quello dei compagni, di Nicolò Zaniolo. Il tecnico portoghese sarà a Roma il prossimo weekend. Oggi, invece, Zaniolo sarà a Trigoria per sottoporsi al tampone necessario per riprendere a lavorare, da domani, all’interno del centro sportivo giallorosso. Il talento romanista si sente costantemente con Mourinho e il suo staff, per tenerli al corrente delle sue condizioni fisiche. Zaniolo sarà uno dei punti di forza della nuova Roma e il suo rientro anticipato nella capitale, dove prima dei compagni conoscerà di persona proprio Mourinho, è un segnale di voglia e buoni propositi. Con una settimana d’anticipo rispetto ai compagni di squadra.

(La Repubblica)