Xhaka subito o rischio beffa

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Le lunghe attese spesso sono necessarie per chiudere un'operazione mercato, ma a volte rischiano di complicare trattative già in discesa. E in questo senso i prossimi giorni avranno un'importanza fondamentale per permettere a Mourinho di accogliere il primo colpo in entrata: lo Special One ha individuato in Granit Xhaka il rinforzo ideale per il suo centrocampo, la Roma si è mossa bene - l'accordo con il giocatore è stato trovato da tempo - ma si è scontrata con le richieste dell'Arsenal che valuta lo svizzero più di 20 milioni di euro. La prima offerta giallorossa, da circa 15 milioni, è stata rispedita al mittente e da quel momento i contatti tra i club si sono interrotti. La Roma sta aspettando che i Gunners abbassino le pretese per il classe '92, ma nel frattempo le ottime prestazioni di Xhaka con la sua nazionale rischiano di far finire il giocatore sul radar di un top club. Inoltre Mourinho vorrebbe iniziare a lavorare il prima possibile con gli elementi chiave della sua Roma, motivo in più per stringere i tempi e cercare di chiudere la trattativa prima dell'inizio del ritiro. L'altra priorità di Tiago Pinto - oltre alle cessioni - è quella di portare il prima possibile un nuovo portiere a Trigoria. Da più di un mese ormai il general manager sta valutando diversi profili insieme al nuovo allenatore, ma una decisione definitiva non è ancora stata presa. Quello di Rui Patricio rimane un nome valido, ma prima di puntare definitivamente sul trentatreenne il club vuole prendere in considerazione ogni alternativa. Un nome su cui si continua a ragionare è quello di Pierluigi Gollini: per lasciarlo partire l'Atalanta chiede 20 milioni, ma i rapporti tra i due club sono ottimi e i bergamaschi potrebbero accettare l'inserimento di una contropartita tecnica per abbassare il prezzo del cartellino. A breve si attendono novità anche sul rinnovo di Lorenzo Pellegrini, che la società ha messo in agenda da diverso tempo. Inizialmente l'appuntamento con il suo agente era stato fissato alla fine dell'Europeo, ma l'infortunio del centrocampista ha inevitabilmente accelerato i tempi e già la prossima settimana le parti potrebbero incontrarsi per iniziare a discutere il nuovo accordo. La volontà comune è quella di proseguire insieme un cammino iniziato quando Pellegrini giocava nel settore giovanile, ma i dettagli del rinnovo devono ancora essere messi nero su bianco. Capitolo stadio: è stata fissata per domani mattina una seduta a porte chiuse della Commissione Sport per esaminare, con il contributo dell’Avvocatura Capitolina, la delibera di revoca del pubblico interesse sul progetto di Tor di Valle. Venerdì invece è in agenda la riunione della capigruppo che dovrà calendarizzare la discussione in Consiglio comunale.