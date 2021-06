Xhaka, giorni decisivi. Suggestione Luiz

IL ROMANISTA (L. LATINI) - Xhaka a oltranza: è questa, per il momento, l'immagine che sintetizza la trattativa tra la Roma e l'Arsenal per il cartellino del centrocampista svizzero, attualmente impegnato a Euro2020. Tiago Pinto resta saldo nel suo intento di regalare a Mourinho il ventottenne di origine albanesi, ma vuole chiudere l'operazione alle sue condizioni. [...] Nel frattempo si guarda attorno. [...] Uno dei profili seguiti è Douglas Luiz, mediano brasiliano dell'Aston Villa classe 1998: su di lui, però, ha un diritto di recompra il Manchester City, che due anni fa lo cedette al club di Birmingham per quindici milioni di sterline. La recompra è fissata a ventisette milioni.

