Venerdì il Mou Capitale. Gollini opzione per la porta

Venerdì potrebbe essere il giorno giusto per veder sbarcare nella Capitale José Mourinho. E' ormai questione di ore l'arrivo dello Special One, che intanto ha reso noti i nomi del suo staff. Insieme al portoghese saranno in giallorosso Carlos Lalin, l'addetto alla riatletizzazione, Joao Sacramento, il vice allenatore di Mou, Nuno Santos, il preparatore dei portieri che esclude definitivamente Savorani dal club, Giovanni Cerra, il match analyst del gruppo grande tifoso della Roma, e Stefano Rapetti, responsabile della parte atletica che è già a lavoro con gli infortunati a Trigoria.

La notizia però arriva dal mercato, visto che l'arrivo a Bergamo di Musso libera definitivamente il portiere dell'Atalanta Gollini. La Roma lo valutava prima di virare su Rui Patricio, per il quale però continua a esserci distanza con il Wolverhampton per il valore del cartellino. Non è da escludere che i giallorossi possano tentare un affondo per l'estremo difensore italiano.

(TuttoSport)