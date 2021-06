Uno Spinazzola nel fianco. Cross e diagonali: così Leonardo conquista tutti, che rivincita dopo la bocciatura

Leonardo Spinazzola non smette di lasciare tutti a bocca aperta con le sue prestazioni in maglia azzurra, e ora anche la sua valutazione di mercato inizia a crescere in modo consistente. Oltre 40 milioni di euro la stima per il suo cartellino, con il Real Madrid che rimane alla finestra.

E pensare che il classe '93 non ha sempre goduto di questa considerazione: l'arrivo alla Roma si è consumato con il famoso scambio di plusvalenze con la Juve nell'ambito dell'affare che coinvolse anche Luca Pellegrini. Poi lo scambio saltato all'ultimo minuto con Politano per una bocciatura dello staff medico dell'Inter. Da allora Spinazzola si è allenato duramente per non lasciare che qualche problema fisico ne inghiottisse la carriera, e questi sono i risultati. Finora Spinazzola è, insieme all’ungherese Nego, il giocatore più veloce di Euro 2020: con uno scatto ha raggiunto i 33,8 km/h.

(gasport)