Il settore giovanile della Roma punta al colpo grosso: a distanza di 24 ore l'una dall'altra, si giocheranno lo scudetto di categoria sia l'under 17 che l'under 18, entrambe contro il Genoa. Sarà quest'ultima a scendere in campo oggi, guidata da Felix, Volpato e Cassano. Il match andrà in scena a Ravenna, dove domani scenderà in campo anche l'under 17 di Piccareta.

(gasport)