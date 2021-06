Una Roma di troppo. Da Under a Lopez: 12 esuberi da piazzare

La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato. Tiago Pinto ha ormai convinto Rui Patricio e Xhaka a vestire la maglia giallorossa, ma manca ancora l'accordo con i loro rispettivi club. Al momento per chiudere le operazioni mancherebbero alcuni milioni, solo che il general manager non potrà fare più di così finché non avrà fatto respirare le casse giallorosse con alcune cessioni. L'obiettivo dei Friedkin è quello di abbassare il monte ingaggi e sfoltire la rosa. Si lavora per questo per far partire Pau Lopez e Under, richiesti dal Marsiglia. L'ottimo Europeo di Olsen potrebbe far alzare il suo prezzo, così come Tiago Pinto spera di far cassa con Kluivert e Florenzi. Diverso il discorso per Pastore e Nzonzi che potrebbero essere liberati gratuitamente. Difficile invece individuare una squadra per Fazio, Santon, Coric, Bianda e Diawara che non rientrano nel progetto di Mourinho.

(gasport)