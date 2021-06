Totti-Mou: che feeling

Francesco Totti, prima o poi, tornerà alla Roma: gli basterà annusare l'aria per capire quando sarà il momento giusto di varcare nuovamente i cancelli di Trigoria. Non servirà nemmeno una telefonata. E il contatto a distanza con Mourinho di ieri non è stato altro che un modo di sondare il terreno. Durante la presentazione di Milano-Cortina 2026 l'ex capitano giallorosso ha risposto con una battuta - «Ho il telefono spento» - a chi gli chiedeva di eventuali contatti con la Roma dei Friedkin. «Non ho parlato con nessuno per un ruolo alla Roma, non ci sarà nessun ruolo», le parole di Totti. Eppure c'è chi giura che la nuova proprietà segua con attenzione gli sviluppi del lavoro dell'ex 10 fuori dal campo.

E poi le parole al miele per Mourinho: «Quando arriverà dirà quello che pensa. Abbiamo preso il più forte al mondo. Quando ero giovane sarebbe stato bello essere allenato da lui». Non si è fatta attendere molto la risposta dello Special One: «Grazie delle tue parole Francesco, peccato essere arrivato con 4 anni di ritardo. Allenarti sarebbe stato un piacere».

Mourinho sa bene che un buon rapporto con la piazza romanista passa anche per l'opera di diplomazia con l'ex capitano. E anche la nuova proprietà sembra vigile sull'ipotesi di avviare una collaborazione con l'eterna bandiera della Roma.

