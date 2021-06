Totti di cuore: quel plurale fa sognare

Non è sfuggito ai tifosi il plurale utilizzato da Francesco Totti nel commento alla mossa della Roma di ingaggiare Josè Mourinho per la panchina: «Abbiamo preso il migliore allenatore del mondo. Sarebbe stato bello essere allenato da lui». Una prima persona plurale che manifesta tutto l'attaccamento dell'ex capitano ai colori giallorossi, anche se per ora di tornare non se ne parla: «Non ho parlato con nessuno della Roma e non ci sarà nessun ruolo per me. Se mi aspetto una chiamata dalla società? Ho il telefono spento».

Non si è fatta attendere, via social, la risposta dello Special One al nuovo ambasciatore di Milano-Cortina 2026: «Grazie delle tue parole Francesco, peccato essere arrivato con 4 anni di ritardo. Allenarti sarebbe stato un piacere».

(Il Messaggero)