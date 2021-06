Tor di Valle: slitta il voto in aula per abrogare il pubblico interesse

La conferenza dei capigruppo ieri non c'è stata e l'assemblea capitolina si svolgerà oggi e giovedì senza che si voti per l'abrogazione del pubblico interesse dello stadio di Tor di Valle. Uno slittamento di pochi giorni, perchè già venerdì si potrebbe calendarizzare il passaggio in aula definitivo per la settimana successiva. Non saranno necessari altri passaggi prima di arrivare al voto dell'assemblea capitolina. A questo punto dovrà essere il segretariato del Campidoglio a sciogliere il nodo del giallo del voto, altrimenti sarà necessario aspettare la prossima riunione della Commissione per verificare se sarà approvato il verbale della riunione precedente. Intanto, Eurnova sta preparando un'altra lettera di fuoco da inviare al Comune, con una richiesta risarcitoria milionaria. I Friedkin intanto sono comunque intenzionati a costruire lo stadio di proprietà in un'altra zona di Roma Quattro le aree prese in esame: Ostiense, Prenestina-Tor de' Schiavi, Eur e Tiburtina.

(corsport)