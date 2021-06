Sullo stadio della Roma ennesimo nulla di fatto

IL TEMPO (F. MAGLIARO) - Sulla carta sono 12. Se ne sono presentati 3, uno solo della maggioranza. In Commissione Sport è andato in scena l’ennesimo nulla di fatto sullo Stadio della Roma. Era stata chiesta una seduta a porte chiuse - divieto di registrazione e di verbalizzazione - sulla revoca del pubblico interesse alla realizzazione dell’opera con la presenza di Avvocatura comunale e Segretariato generale assenti nelle sedute di Commissione Ambiente e Urbanistica per non "svelare" le linee difensive da utilizzare in caso si arrivi in Tribunale, cosa assai probabile. Dei 12 componenti della Commissione appartenenti alla maggioranza si è presentato il solo presidente, Angelo Diario. Assenti in 5: Paolo Ferrara, Carlo Maria Chiossi, Daniele Diaco, Giuliano Pacetti, Sara Seccia. Assenti anche per le opposizioni Svetlana Celli, Gemma Guerrini, Alfio Marchini. Presenti, oltre Diario, Francesco Figliomeni (FdI) e Orlando Corsetti (Pd) con l’ingresso in conclusione di seduta anche diMarco Palumbo (Pd). Ennesima controprova di quanto il tema spaventi i grillini. Ovviamente, bocche cucite come da legge sul contenuto specifico della seduta. Unica concessione: la posizione del Campidoglio, avrebbero spiegato gli avvocati comunali, se si giungesse in tribunale è solida e inattaccabile.