Stadio nella città

IL ROMANISTA - "Io sono convinto che un successo garantito ci sarà quando la Roma avrà il suo nuovo stadio". Parola di Maurizio Costanzo, nuovo advisor per le strategie di comunicazione della Roma. [...] Attraverso le colonne del Corriere dello Sport, Costanzo ha probabilmente voluto mandare un messaggio nel giorno delle primarie del centrosinistra, a quella che sembra essere forse la componente meno entusiasta di un nuovo progetto giallorosso. [...]

Certo siamo ancora in una fase embrionale, in cui non è stata ancora identificata l’area su cui costruire. Ed in questo senso continuano a rincorrersi ipotesi che di volta in volta prendono in considerazione un quadrante della città. Dal Gazomerto al Velodromo, dallo Sdo di Pietralata a Torre Spaccata, o Tor Vergata, e c’è chi continua a giurare che alla fine la Roma tornerà a Tor di Valle. Di certo non c’è assolutamente nulla, e comunque nulla che filtri da Trigoria o da Viale Tolstoj. Nella Roma le bocche sono cucite e tutto rimane fermo alle dichiarazioni di intenti rese nel momento in cui si è deciso di abbandonare il vecchio progetto.

La Roma vorrebbe un’area all’interno della città (quindi niente Fiumicino o ipotesi che vadano troppo fuori dal Raccordo), meglio ancora se connessa con il tessuto urbano. Un’area magari ancora pubblica (o di un Ente pubblico), e che non richieda grandi interventi infrastrutturali. Un’area che qualcuno negli uffici tecnici del Comune continua a dire che sia impossibile da trovare, ma che invece la politica in qualche modo avrebbe promesso al club. [...] E più di qualche spiffero insiste che l’opzione Olimpico resti in piedi e che sia molto concreta, anche se anche qui le difficoltà non sarebbero poche. Ma, come detto, non resta che aspettare.