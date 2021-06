Quando c'è, Leonardo Spinazzola fa la differenza. Con la Roma e ora anche con l'Italia. Il laterale nel corso dell'ultima stagione ha saltato quattordici partite con la maglia giallorossa, otto di queste nelle ultime nove di campionato. E la pressione di un Emerson Palmieri pronto a prenderne il posto non lo ha fermato. Ora lo osserva attentamente il Real Madrid di Carlo Ancelotti e non solo: pure in Premier chiedono di lui, lo stesso Chelsea che vorrebbe cedere Emerson Palmieri.

(Il Messaggero)