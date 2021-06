Schick: voleva fare il centravanti, ma c'era Dzeko

Era stato il colpo del calciomercato 2017, solo che Patrik Schick a Roma non è mai riuscito a brillare. Il centravanti della Repubblica Ceca, che sta guidando la sua selezione nazionale verso i quarti di finale dell'Europeo, si è preso qualche rivincita dopo aver lasciato alle sue spalle la Serie A. Nei suoi due anni a Roma ha disputato 58 partite segnando solo 9 reti, di cui nessuna in Europa. Troppo poco per essere confermato, anche se in quelle gare ha sempre giocato come esterno e mai come centravanti, ruolo di Edin Dzeko che era intoccabile in quella formazione.

(gasport)