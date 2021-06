Schick: “Non sono stato all’altezza della Roma, non ero pronto al 100%"

Autore fin qui di un grande Europeo con la sua Repubblica Ceca, Patrick Schick, in video-call, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano, ripercorrendo anche la sua esperienza con la Roma. Queste le sue parole:

Perché in Italia non è riuscito a sfondare? A Roma, per esempio, il problema è stato la presenza ingombrante di Edin Dzeko?

"Sinceramente, non ero pronto al 100% ed ero un po’ troppo giovane per le sfide della Serie A. È vero che avevo fatto un ottimo primo anno con la Sampdoria. Ma poi quando vai in un grande club, come la Roma, le difficoltà crescono e non sono stato all’altezza in quel momento".