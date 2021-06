Salernitana: futuro in bilico

Si assottiglia il margine temporale a disposizione di Claudio Lotito per cedere la Salernitana: ha tempo fino alla mezzanotte di oggi e la questione sembra tutt'altro che risolta. Il club campano è in mano per metà alla Omnia Service di Enrico Lotito, e per l’altro 50 per cento alla Morgenstern che fa capo a Marco Mezzaroma. Dunque, il figlio e il cognato del presidente della Lazio. Serve dunque garantire l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse cedendo ad altri, il limite è il quarto grado di parentela.

La possibilità è che la giornata di oggi non sia quella della cessione effettiva, ma quello della creazione di un trust che abbia il compito di rappresentare la società in Lega e organizzare la vendita vera e propria nell’arco di sei mesi.

Il cosiddetto trustee, dovrà essere una persona giuridica, una società per intenderci, e non fisica, un’altra delle condizioni poste dalla Figc mentre inizialmente.

(gasport)