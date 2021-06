Rui Patricio e Xhaka. Mourinho incassa i primi rinforzi

La Roma di José Mourinho va costruendosi giorno dopo giorno. Tiago Pinto infatti si prepara a chiudere due nuovi acquisti per i giallorossi, fortemente voluti dal nuovo tecnico portoghese. Si parla ovviamente di Rui Patricio e Granit Xhaka, entrambi al momento impegnati con le proprie Nazionali nell'Europeo e che potrebbero sbarcare prossimamente nella Capitale. L'estremo difensore dovrebbe arrivare per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, mentre il centrocampista svizzero sta spingendo l'Arsenal ad accettare l'offerta di 15 milioni della Roma. Si lavora anche sulla difesa, dove uno tra Ibanez e Smalling potrebbero partire. Da Trigoria smentiscono offerte per Demiral della Juventus, mentre sembra essere un obiettivo Aké del Manchester City, anche lui al momento impegnato all’Europeo.

(La Repubblica)