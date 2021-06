Roma, Zaniolo su di giri convocato in anticipo da Mourinho: “Ci siamo”

Nicolò Zaniolo non vede l’ora di tornare in campo, e non perde occasione per sottolinearlo con i messaggi che manda attraverso i social network. Ieri ha voluto ricordare come manchi davvero poco al suo ritorno. Stavolta per davvero, visto che ha ricevuto tutti i via libera del caso dal professor Fink. Mourinho lo ha convocato a Trigoria una settimana prima rispetto al resto della squadra, che si radunerà il 6 luglio. L’estate di Zaniolo, insomma, è già terminata, anche se in realtà sarebbe meglio dire che non è mai cominciata: il numero 22 giallorosso, infatti, da circa un mese lavora in un centro specializzato a pochi chilometri da La Spezia, seguito da Gian Nicola Bisciotti, preparatore e fisioterapista che aveva incrociato Mourinho all’Inter. Proprio il tecnico portoghese nelle scorse settimane si è voluto sincerare personalmente (sempre telefonicamente, o meglio attraverso Zoom, la piattaforma per le video chiamate) dei suoi progressi e delle sue condizioni. Di sicuro Zaniolo occupa un posto importante nell’idea di squadra che si è fatto lo Special One, che lo considera un calciatore fondamentale per il prossimo anno.

(corsera)