Roma, tutte le curiosità su Mourinho dalla A alla Z

Tra pubblico e privato, tra passato e presente, dalla A alla Z: ecco l’alfabeto di José Mourinho a due settimane dall’inizio della sua avventura da allenatore della Roma.

A COME AMBIZIONE

E’ sempre stata la sua stella polare, la carica interiore che lo ha spinto sempre a ottenere il massimo. In ogni club allenato, ha cercato di trasmettere una mentalità vincente.

B COME BELGRAVIA

E’ il quartiere di lusso di Londra dove ha deciso di vivere con la famiglia. I prezzi delle case in quell’area, secondo studi specialistici, non salgono e non scendono mai seguendo i trend: sono sempre inarrivabili per i comuni mortali.

C COME CHAMPIONS

Mourinho ne ha vinte 2: nel 2004 con il Porto, nel 2010 con l’Inter. Complessivamente in carriera ha conquistato 25 trofei. anche se lui se ne attribuisce mezzo in più: «Mi hanno esonerato dal Tottenham nella settimana della finale di Coppa di Lega».

[...]

F COME FRIEDKIN

Il presidente della Roma, con il figlio, è stato attivo e decisivo nel convincerlo a sposare la causa della Roma. «Tra noi si è creata subito empatia, ho impiegato pochissimo a dire sì» ha spiegato Mourinho.

G COME GELSENKIRCHEN

Una delle città meno attrattive del mondo è per Mourinho uno dei posti del cuore: lì vinse la Champions con il Porto, battendo 3-0 in finale il Monaco di Deschamps. I gol furono segnati da Carlos Alberto, Deco e Alenitchev, peraltro ex romanista.

H COME HOTEL

Il Lowry, il 5 stelle superior di Manchester, è stato la sua dimora in tutto il periodo trascorso alla guida dello United. Mourinho preferì sistemarsi in albergo piuttosto che cercare casa: appena poteva, tanto, scappava a Londra.

[...]

M COME MATILDE

E’ il nome delle donne della sua vita: la moglie, sposata nel 1989, e la figlia, nata nel 1996 e oggi apprezzata imprenditrice. Mourinho ha anche un figlio, che si chiama José Felix come lui: è nato nel 2000. Curiosità extra: il presentatore Amadeus, tifoso interista, ha chiamato il figlio José in onore di Mourinho.

N COME NATALE

Mourinho è cattolico praticante, considera il Natale una festività importante sul piano spirituale. Due anni fa raccontò in lacrime di aver trascorso un terribile 25 dicembre per la morte dell’adorato cane Leya, uno yorkshire terrier. Mourinho adora i cani: ne ha due, un pastore tedesco e un altro yorkshire.

[...]

