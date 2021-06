Continua il lavoro della Roma sul fronte del mercato per rafforzare la rosa e regalare a José Mourinho i migliori interpreti in vista della prossima stagione. L'entusiasmo nella Capitale per la scelta del tecnico portoghese è alta, ma serve continuare ad alimentare la scintilla secondo l'ex ds giallorosso Walter Sabatini. "Gli americani - dice il direttore - devono capire che lo sport non è fatto solo di numeri e statistiche, ma va esaltato il gesto che illumina la scena".

(corsera)