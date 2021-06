Roma, presto la presentazione della nuova maglia. L'indizio arriva dal club

La Roma dei Friedkin studia già da tempo le mosse per la prossima stagione, sia nel calciomercato sia nel marketing. Aspettando gli acquisti di Tiago Pinto, il reparto commerciale del club giallorosso sta programmando le prossime mosse, in primis quelle legate alla presentazione della nuova maglia firmata per la prima volta New Balance. Nei prossimi giorni vedremo sui social del club e dell’azienda la presentazione della divisa casalinga per poi passare agli altri kit intorno a metà luglio. Sul Roma Store online intanto sono scomparse le maglie della scorsa stagione, quelle firmate dalla Nike. Nessun riferimento alla marca col baffo, e se si prova a cercare la maglia utilizzata fino a due mesi fa compare una pagina bianca con scritto "Errore".

