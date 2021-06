Roma nel vivo, Pinto chiude per Rui Patricio e Xhaka

La Roma di José Mourinho va delineandosi. Il club giallorossi infatti, grazie al lavoro di Tiago Pinto, si prepara a chiudere due colpi sul mercato in entrata per accontentare il nuovo tecnico giallorosso. Rui Patricio, estremo difensore del Wolverhampton e titolare della nazionale portoghese, per cui si può chiudere per una cifra vicina ai 9 milioni di euro. In arrivo anche Granit Xhaka, centrocampista dell'Arsenal, per cui la Roma è arrivata a offrire 18 milioni. Si lavora però soprattutto sul mercato in uscita. Santon e Fazio potrebbero rescindere, mentre salgono le quotazione di Olsen in Premier League. Vicino all'Everton anche Smalling, pronto a pagare i 12 milioni richiesti dalla Roma. In partenza anche Pau Lopez che piace al Marsiglia e che segue anche Under, che potrebbe però essere inserito nella trattativa con l'Eintracht Francoforte per arrivare a Kostic.

(corsera)