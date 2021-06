Roma, Mkhitaryan e Mourinho: il retroscena del riavvicinamento

Mkhitaryan e Mourinho si preparano a riabbracciarsi a Trigoria dopo i trascorsi di Manchester. In quell'occasione tra i due non era finita bene, ma come detto l'armeno dopo la partita con lo Spezia «i problemi con Mourinho fanno parte del passato. Se dovessi restare, ci metteremmo tutto alle spalle ripartendo da zero». Tutto chiarito dunque e adesso i due sono pronti a tornare a lavorare insieme. Con la maglia dello United Mkhitaryan era solito giocare dietro la punta in ogni posizione nel 4-2-3-1 del portoghese. La sensazione è che il tecnico possa ancora una volta rispolverare quel modulo con il numero 77 giallorosso tutto fare dietro l'attaccante, anche se non è escluso che possa essere anche lui l'uomo più avanzato della Roma dello Special One.

(corsport)

