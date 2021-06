Roma, giorni caldi: assalto a Rui e Xhaka e arriva Mourinho

Sette giorni chiave per la Roma. Nel prossimo fine settimana ci sarà l'atteso sbarco nella Capitale di José Mourinho. Anticipato da una serie di decisioni logistiche che porteranno a definire il ritiro e la seconda parte della preparazione alla prossima stagione. Il 6 luglio raduno a Trigoria, seguito da visite mediche di rito e da 3 settimane di preparazione al 'Fulvio Bernardini'. Il ritiro-extra, che partirà a fine luglio, dovrebbe durare 10 giorni. Probabilmente si terrà in Portogallo ma c'è anche l'opzione Austria. Si sta lavorando anche alla presentazione ufficiale della squadra, che dovrebbe esserci il 25 luglio contro i rumeni del Craiova (dipenderà dalla disponibilità dell'Olimpico)

Intanto Tiago Pinto è a Milano e sta cercando di piazzare gli esuberi, in particolare sta lavorando alla trattativa doppia con il Marsiglia per cedere Pau Lopez (prestito con diritto di riscatto a 15 milioni) e Under (cessione intorno ai 13 milioni). Soldi che dovrebbero sbloccare gli arrivi di Rui Patricio e Xhaka. Per la difesa occhi su Maksimovic e Botman.

(Gasport)