Senza sosta il lavoro portato avanti dal g.m. Tiago Pinto sul mercato. Il fine settimana sarà a Milano per una serie di incontri, fra i quali è atteso anche un abboccamento con l’Atalanta per cedere Florenzi. Sul fronte dello svincolato Sergio Ramos si registra uno stallo, mentre da Madrid giunge voce di un sondaggio del Real per Ibanez.

(gasport)