Ramos e la Roma, tutto ancora aperto

LEGGO (F. BALZANI) - Il sogno di una notte di inizio estate può diventare realtà. Sergio Ramos e la Roma, infatti, non sono vicini ma nemmeno così distanti come la razionalità figlia di anni di delusioni potrebbe far pensare. Il difensore spagnolo, fresco svincolato dal Real, ha preso tempo ma tiene l'opzione Mourinho in considerazione anche perché in Italia godrebbe di importanti agevolazioni fiscali. Negli Usa e in Argentina ieri davano l'affare per chiuso. In realtà non è così tanto che a Trigoria smentiscono la fattibilità (ma è avvenuto pure per Mourinho). La concorrenza resta forte così come le richieste di Ramos: triennale da 8 milioni. Attutito dal Decreto Crescita. Ieri sui social la suggestione ha scatenato i tifosi tanto da provocare fotomontaggi e inviti sul profilo del campione. Trattativa che resta difficile mentre è in via di definizione quella per Xhaka. A Madrid al posto di Ramos potrebbe finire Ibanez messo nel mirino da Ancelotti e cedibile a fronte di 20-25 milioni. In porta il favorito resta Rui Patricio, a fine Europeo però. Fatto sta che a due settimane esatte dal raduno Mourinho vuole vedere qualche acquisto.

CAMPO TESTACCIO - Previsto domani il sopralluogo del Comune sullo storico campo romanista abbandonato da anni. La struttura sarà destinata alle Rappresentative giovanili nazionali e regionali della Lega Dilettanti con il supporto del club.