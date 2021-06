Primavera k.o. contro l'Atalanta

Il sogno della Roma Primavera di conquistare lo scudetto nei playoff della competizione è finito anzitempo. La squadra di Alberto De Rossi infatti è sceso in campo ieri sera contro l'Atalanta nel quarto di finale della competizione e si è arresa per 2-1 a causa di una doppietta del capitano nerazzurro Cortinovis. Sarebbe bastato un pareggio ai giallorossi per qualificarsi per la semifinale contro la Sampdoria, ma a tre minuti dalla fine arriva la beffa con un gran gol del capitano bergamasco.

(corsera)