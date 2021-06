Oggi club al voto sullo spezzatino per la Serie A

Dopo due settimane si torna a discutere dello 'spezzatino' in Assemblea di Lega. I club di Serie A si sono dati appuntamento dalle 18 in videoconferenza. All’ordine del giorno la discussione sui 10 slot orari diversi, uno per ogni singola gara, delle giornate del prossimo camoionato. Una possibilità che per i club dovrebbe cambiare anche i termini dell’accordo con Dazn, che ha acquistato i diritti tv del triennio per 840 milioni.

Voteranno in 19, sempre fuori la Salernitana per via del nodo della multiproprietà (Lotito non ha ricevuto l'invito per l'Assemblea).

(Gasport)