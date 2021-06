Nzonzi, lista gratuita: è vicinissimo al Benfica

Steven Nzonzi è vicinissimo al Benfica. È quello che riporta il quotidiano portoghese “A Bola“, che racconta di una proposta di contratto biennale per il calciatore francese, che ha ancora un anno con la Roma a 4.5 milioni di euro netti. Mourinho avrebbe già dato il via libera alla cessione, e la società giallorossa sembra disposta a dare al calciatore la lista gratuita pur di liberarsi di uno degli ingaggi più alti della rosa. Potrebbe non bastare solo la lista gratuita per convincere Javier Pastore a lasciare la Roma. Il trequartista argentino è legato sino al 2023 (4.5 netti) e al suo ritorno dalle vacanze incontrerà la società per trovare una soluzione, probabilmente (anche se a Trigoria non sono convinti) una rescissione con buonuscita. “Non so ancora dove andrà a giocare Javier – ha detto ieri il suo agente a Laroma24 -, di certo non andrà al Talleres e in generale non tornerà in Argentina”.

(corsera)