Da settimane si fanno sempre più forti le voci che vogliono la radio della Roma in procinto di chiudere per focalizzare attenzione, energie ed investimenti più sui social. Negli ultimi giorni però, dando per scontato un “dimagrimento” nelle spese, è possibile che anche il canale tematico televisivo della società possa concludere la propria avventura. Tutto questo per potenziare sempre più l’interazione col web.

(gasport)