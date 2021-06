Progressi per lo sbarco di Josè Mourinho alla Roma: lo Special One avrebbe individuato anche la casa dove vivrà con la sua famiglia. Il traffico del centro città non lo spaventa, e così Mou potrebbe finire al secondo piano di Palazzo Taverna, tra Castel Sant'Angelo e Piazza Navona. Non lontano, tra l'altro, da casa di Daniele De Rossi.

(gasport)