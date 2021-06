Mourinho, la presentazione il 5 luglio ma c’è il rischio quarantena

La normativa italiana è chiara: la legge impone a coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia nel Regno Unito dovranno sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 5 giorni. Mourinho si è trasferito in Portogallo nel weekend del 19-20 giugno, il dubbio riguarda soltanto se sia tornato a Londra anche per solo 24 ore. Paradossalmente il problema si pone più per l’attesa della conferenza stampa che la Roma aveva previsto, inizialmente, per il 5 luglio. Un programma serrato al limite del praticabile, ma il problema potrebbe essere risolto consentendo ai media inglesi di collegarsi in videoconferenza da remoto. La location sarà all’aperto, ma non sarà l’incontro coi giornalisti il momento chiave: c’è un evento simbolico con il quale la società legherà l’immagine dell’allenatore alla Capitale.

(Il Messaggero)