Mourinho e il Covid: "Al Tottenham ho avuto paura"

José Mourinho, prossimo allenatore della Roma, in attesa di sbarcare nella Capitale per iniziare la sua nuova avventura sta trascorrendo il mese di giugno come opinionista dell'Europeo di calcio. Il portoghese nella giornata di ieri ha risposto ad alcune battute durante un programma di TalkRadio e, tra le altre cose, ha parlato anche del periodo Covid e di come lo ha vissuto mentre era sulla panchina del Tottenham. «Vivi ogni giorno col punto interrogativo, non sai mai quello che succederà il giorno dopo. Al Tottenham è stato così perché è stato il momento più problematico nel calcio, erano giorni di paura e bisognava stare attenti».

(gasport)