Mourinho «convoca» gli infortunati

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Manca sempre meno allo sbarco di Mourinho nella Capitale, ma a Trigoria la sua Roma ha già preso vita. Da stamattina un folto gruppo di giocatori reduci da infortuni inizierà in anticipo la preparazione per arrivare pronti al raduno del 6 luglio: si tratta di Calafiori, Darboe, Diawara, Ibanez, Kumbulla, Reynolds, Smalling e Veretout, che si aggiungono ad El Shaarawy, Fuzato e Zaniolo. Il Faraone si sta allenando dal 22 giugno mentre Fuzato e Zaniolo sono rientrati ieri nel centro tecnico. Anche Pau Lopez sta lavorando per superare i postumi dell'operazione alla spalla.

La gestione dei giocatori è affidata al nuovo responsabile della preparazione atletica Stefano Rapetti - ha già collaborato con Mourinho all'Inter e al Manchester United - che lavorerà a stretto contatto con lo staff performance e sanitario del club. Nei prossimi giorni arriveranno anche Joao Sacramento, assistente allenatore e braccio destro di Mourinho (più di un semplice vice), il responsabile dell'area riatletizzazione Carlos Lalin e il nuovo preparatore dei portieri Nuno Santos, che prende il posto di Marco Savorani. Sacramento, classe '89, durante la sua carriera ha svolto anche il ruolo di Match Analyst collaborando con Ranieri, Jardim e Bielsa prima di seguire Mou al Tottenham.

Il venezuelano Lalin invece ha conosciuto il tecnico al Real Madrid, e lo ha convinto a portarlo con sé anche nelle esperienze con Chelsea, United e Tottenham. Nel frattempo al Fulvio Bernardini hanno già iniziato a lavorare il nuovo Department Match Analyst Michele Salzarulo e il Data Analyst Giovanni Cerra. Salzarulo ha un lungo passato nell'Inter e, dopo12anniinnerazzurro, ha deciso di seguire il portoghese a Roma. Cerra invece - nato a Roma e tifoso giallorosso - ha iniziato a collaborare con il tecnico allo United. Capitolo mercato: per sbloccare le trattative Xhaka e Rui Patricio il club sta continuando a trattare con il Marsiglia le cessioni di Pau Lopez e Under. Nei prossimi giorni Tiago Pinto incontrerà i francesi: per il portiere si discute sulla formula del riscatto, ancora da definire invece la trattativa per l'esterno turco.