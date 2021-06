Mou batte il cinque

La Roma si prepara ad accogliere José Mourinho, che nei prossimi giorni sbarcherà nella Capitale e inizierà ufficialmente la sua nuova carriera come tecnico della Roma. Ma il portoghese non sarà solo, visto che nella giornata di ieri sono stati resi noti i membri dello staff che aiuteranno lo Special One nel suo nuovo incarico. Con lui ci saranno Stefano Rapetti, il nuovo responsabile della parte atletica che in passato ha lavorato con il portoghese all'Inter e al Manchester United, passando anche per Empoli, Sampdoria, Milan e Torino. Questo lavorerà a stretto contatto con l'addetto alla riatletizzazione Carlos Lalin. A Trigoria completeranno il gruppo dello staff il vice di Mourinho, Joao Sacramento, il nuovo preparatore dei portieri che dovrà sostituire Savorani, Nuno Santos, e il romano e romanista Giovanni Cerra, match analyst del gruppo che al tempo del Manchester United chiese un giorno libero allo Special One per tornare nella Capitale e assistere all'addio di Francesco Totti.

(Il Messaggero)