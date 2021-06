Mou, attacco sospeso. E ora il Fenerbahce ci prova per Dzeko

A un paio di settimane dall’inizio del raduno, la Roma ha ancora da sistemare molte questioni. Una su tutte, quella legata a Edin Dzeko. Nelle ultime ore i rumors di mercato hanno raccontato di un forte interessamento del Fenerbahce per il cartellino di Edin, con la Roma che, nel caso di una cessione, avrebbe il vantaggio di alleggerire - e non di poco - il bilancio alla voce stipendi. A meno che Tiago Pinto non riesca poi ad assicurarsi una prima punta dello stesso livello.

Non è da escludere un incontro nei prossimi giorni tra il manager di Dzeko, Lucci, e Pinto, anche se le parti molto probabilmente avranno modo di parlarsi a Trigoria durante la prima parte della preparazione.

(La Repubblica)